Catanzaro - Avellino | ecco le formazioni ufficiali delle due squadre

Scopri le formazioni ufficiali di Catanzaro e Avellino per la sfida imminente, un incontro atteso dagli appassionati di calcio. La partita sarà raccontata in dettaglio da Avellino Today, offrendo aggiornamenti e analisi sulle scelte dei due allenatori e sulle probabili strategie di gioco.

Ecco le formazioni ufficiali della partita tra Catanzaro e Avellino, che sarà raccontata da Avellino Today. Il fischio d'inizio è oggi, sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:15. Il match è valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.Formazioni ufficialiCATANZARO: Pigliacelli; Antonini. Avellinotoday.it Serie B, Catanzaro-Avellino: le formazioni ufficiali - Avellino, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, in campo al 'Ceravolo'. tuttob.com

Catanzaro-Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - Avellino di Sabato 13 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Sport Channel 214. . Catanzaro a caccia della continuità contro l'Avellino ??Pochi dubbi sull’assetto tattico: Pigliacelli tra i pali, difesa solida e centrocampo compatto. Sugli esterni spinta controllata, mentre davanti Cissé e Iemmello restano i principali riferim - facebook.com facebook

?????????? ?????? ?????????? ?????? Catanzaro (CZ) ? Nicola Ceravolo 17:15 Catanzaro ?? Avellino ? Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) ? Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

© Avellinotoday.it - Catanzaro - Avellino: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre

CATANZARO vs AVELLINO DIRETTA LIVE SERIE B LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Video CATANZARO vs AVELLINO DIRETTA LIVE SERIE B LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Video CATANZARO vs AVELLINO DIRETTA LIVE SERIE B LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE