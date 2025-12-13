Catanzaro-Avellino Aquilani | Vittoria importante ma c’è ancora tanto su cui lavorare

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, analizza il risultato e le prospettive future. Con lucidità, il tecnico sottolinea l’importanza del successo, ma evidenzia anche le aree su cui la squadra deve ancora lavorare per migliorare e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, commenta con lucidità il successo ottenuto al Nicola Ceravolo. “La partita è stata dura, come ci aspettavamo – ha spiegato –. Nel primo tempo i ritmi sono stati lenti, avremmo potuto alzarli, ma. Today.it Il Catanzaro non sbaglia e batte l’Avellino: decide la rete di Cisse - Nella ripresa gol dei giallorossi e traversa dell'ex Biasci ... corrieredellacalabria.it

Catanzaro-Avellino, le parole di Aquilani

