Catanzaro-Avellino Aquilani | Vittoria importante ma c’è ancora tanto su cui lavorare

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, analizza il risultato e le prospettive future. Con lucidità, il tecnico sottolinea l’importanza del successo, ma evidenzia anche le aree su cui la squadra deve ancora lavorare per migliorare e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, commenta con lucidità il successo ottenuto al Nicola Ceravolo. “La partita è stata dura, come ci aspettavamo – ha spiegato –. Nel primo tempo i ritmi sono stati lenti, avremmo potuto alzarli, ma. Today.it

