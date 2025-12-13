Catania ruba uno smartwatch in aeroporto | denunciato un 52enne

Un uomo di 52 anni è stato denunciato dalla Polizia di Catania per aver tentato di rubare uno smartwatch all’interno dell’aeroporto prima dell’imbarco. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con le verifiche e l’identificazione del responsabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il colpo prima dell’imbarco. La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 52 anni per furto aggravato dopo un episodio avvenuto all’ Aeroporto di Catania. Poco prima di salire su un volo, l’uomo si sarebbe impossessato di uno smartwatch del valore di circa 600 euro, appartenente a un altro passeggero. Il furto nel Terminal C. Durante i controlli all’interno del Terminal C, il 52enne avrebbe sfruttato un momento di distrazione della vittima per sottrarre rapidamente l’orologio tecnologico, agendo con discrezione per non attirare l’attenzione. Subito dopo, si sarebbe diretto verso l’ area partenze, attendendo al gate l’imbarco sul volo per Milano Malpensa. Dayitalianews.com Catania, incendio vicino all'aeroporto: sospesi i voli per alcune ore, poi lo scalo riapre - A comunicarlo è la Sac, società di gestione dello scalo: «A seguito dell’intervento delle ... ilmessaggero.it Catania, incendio nei pressi dell'aeroporto: voli sospesi - Un importante incendio nei pressi dell'aeroporto Fontanarosa di Catania ha causato la sospensione dei voli per la chiusura dello spazio aereo dando la possibilità di operare in assoluta sicurezza ai ... ilgiornale.it A CATANIA RUBA I FARI DA UN’AUTO IN SOSTA, DENUNCIATO 58ENNE La Polizia di Stato ha denunciato un pregiudicato catanese di 58 anni per furto aggravato di parti di auto, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna defini - facebook.com facebook © Dayitalianews.com - Catania, ruba uno smartwatch in aeroporto: denunciato un 52enne

Catania. Furto di smartwatch in aeroporto, denunciata coppia turisti

Video Catania. Furto di smartwatch in aeroporto, denunciata coppia turisti Video Catania. Furto di smartwatch in aeroporto, denunciata coppia turisti