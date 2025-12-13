Catania il 15 dicembre al Palazzo delle Scienze si approfondisce la realtà carceraria del Mezzogiorno

Il 15 dicembre al Palazzo delle Scienze di Catania si terrà un convegno organizzato dall’Università di Catania, dedicato alla realtà carceraria del Mezzogiorno. Durante l’evento verranno presentati i risultati di oltre 300 questionari somministrati a detenuti delle carceri siciliane e calabresi, offrendo un approfondimento sui percorsi di inserimento e le sfide del sistema penitenziario.

