Castelvenere celebra la 75ª Giornata del Ringraziamento con i mezzi agricoli in corteo

13 dic 2025

Castelvenere si prepara a celebrare la 75ª Giornata del Ringraziamento, un tradizionale evento che coinvolge la comunità locale con un corteo di mezzi agricoli, una messa in piazza e degustazioni di prodotti tipici. L'evento, che si svolgerà domani mattina, rappresenta un momento di gratitudine e valorizzazione delle tradizioni agricole del territorio.

Comunicato Stampa Raduno all’ex Macello comunale, Santa Messa in piazza San Barbato e degustazione di prodotti tipici Saranno non pochi i mezzi agricoli che domani mattina daranno vita a Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, alle celebrazioni della 75ª “Giornata . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

