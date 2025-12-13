Casolare occupato in periferia blitz della Polizia | espulsi ed accompagnati alla frontiera 12 irregolari

Nella periferia di Forlì, la Polizia di Stato ha effettuato un'operazione volta a contrastare l'immigrazione irregolare. Durante il blitz, sono stati identificati e accompagnati alla frontiera dodici cittadini moldavi, al fine di garantire il rispetto delle normative sull'immigrazione e la sicurezza del territorio.

Nuova operazione di contrasto all'immigrazione irregolare da parte della Polizia di Stato a Forlì, che ha portato all'allontanamento dal territorio nazionale di dodici cittadini moldavi. A far scattare l'intervento dei poliziotti dell'Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile sono state le.

