Caso Resinovich Sebastiano Visintin rompe il silenzio sulla morte della moglie | Provino la mia colpevolezza

A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin rompe il silenzio sulla morte della moglie, invitando a provare la sua colpevolezza. Il caso, che ha sconvolto Trieste, è ancora al centro dell'attenzione, con l'indagine che prosegue e nuove dichiarazioni di Visintin.

A ridosso del quarto anniversario dalla scomparsa di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni sparita da Trieste il 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu ritrovato senza vita il 5 gennaio 2022, il marito Sebastiano Visintin è tornato a esprimere la sua posizione in merito alle indagini che lo vedono indagato. La vicenda di Liliana, inizialmente liquidata come suicidio e poi riaperta in seguito a una perizia della dottoressa Cristina Cattaneo che ha evidenziato lesioni compatibili con un’aggressione, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Visintin, che ha sempre respinto ogni accusa, ha ribadito la sua ferma convinzione: « Io so quello che abbiamo vissuto, forse Sterpin confonde l’amicizia con un amore. Thesocialpost.it

