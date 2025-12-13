Caso aMo in Tribunale l' ex dipendente chiamata a restituire 448.157 euro
Un caso giudiziario coinvolge aMo e un ex dipendente chiamato a restituire 448.157 euro. Dopo cinque mesi dalla nomina, è stato ottenuto un titolo esecutivo per recuperare l’88% delle risorse pubbliche sottratte. La vicenda vede anche l’apertura di un procedimento penale, con aMo come parte lesa, su richiesta dell’Agenzia.
“A 5 mesi dalla mia nomina abbiamo ottenuto il titolo esecutivo per recuperare l’88% delle risorse pubbliche sottratte ad aMo, vicenda per la quale, su istanza dell’Agenzia, è stato aperto anche un procedimento penale in cui aMo è parte lesa".Così l’Amministratore Unico di aMo Andrea Bosi dopo la. Modenatoday.it
Amo annuncia: 'Il tribunale ha deciso, l'ex dipendente dovrà restituire l'88% dell'ammanco' - Politica: L Agenzia per la mobilità prima dirama una nota a tutte le testate col nome della ex dipendente, poi invia una errata corrige eliminandolo ... lapressa.it
«L’ex dipendente di Amo restituisca 488mila euro» - È questa la cifra che la ex dipendente dell’Agenzia di Mobilità di Modena accusata per l’ammanco di circa mezzo milione nelle casse della società dovr ... msn.com
Anche in questo caso. Il tribunale? di Agrigento con una ordinanza sospensiva ?? ha annullato la detenzione della nave di soccorso ONG #Mediterranea che era stata sanzionata via decreto Piantedosi. Ciao x.com
MattinaRai1. . Caso Resinovich: stamattina sit in davanti al tribunale per chiedere giustizia per Liliana. In diretta a #StorieItaliane le parole di Claudio, amico della donna e di Silvia, cugina della vittima. - facebook.com facebook
Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof