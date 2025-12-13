Caso aMo in Tribunale l' ex dipendente chiamata a restituire 448.157 euro

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso giudiziario coinvolge aMo e un ex dipendente chiamato a restituire 448.157 euro. Dopo cinque mesi dalla nomina, è stato ottenuto un titolo esecutivo per recuperare l’88% delle risorse pubbliche sottratte. La vicenda vede anche l’apertura di un procedimento penale, con aMo come parte lesa, su richiesta dell’Agenzia.

“A 5 mesi dalla mia nomina abbiamo ottenuto il titolo esecutivo per recuperare l’88% delle risorse pubbliche sottratte ad aMo, vicenda per la quale, su istanza dell’Agenzia, è stato aperto anche un procedimento penale in cui aMo è parte lesa".Così l’Amministratore Unico di aMo Andrea Bosi dopo la. Modenatoday.it

Amo annuncia: 'Il tribunale ha deciso, l'ex dipendente dovrà restituire l'88% dell'ammanco' - Politica: L Agenzia per la mobilità prima dirama una nota a tutte le testate col nome della ex dipendente, poi invia una errata corrige eliminandolo ... lapressa.it

caso amo tribunale ex«L’ex dipendente di Amo restituisca 488mila euro» - È questa la cifra che la ex dipendente dell’Agenzia di Mobilità di Modena accusata per l’ammanco di circa mezzo milione nelle casse della società dovr ... msn.com

Immagine generica

Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof

Video Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof