Case popolari a Montopoli Valdarno | il bilancio 2025 e i prossimi passi

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A diciotto mesi dall’insediamento della Giunta Vanni, sono stati realizzati sette alloggi di edilizia sociale a Montopoli Valdarno, tra cui uno in urgenza e uno in autorecupero. L’articolo analizza il bilancio raggiunto nel 2025 e i futuri interventi previsti per migliorare l’offerta di case popolari nel territorio.

In un anno e mezzo dall’insediamento della Giunta Vanni sono stati sette gli alloggi di edilizia, di cui uno in urgenza e uno in autorecupero, tornati disponibili per soddisfare le richieste di case popolari. Un obiettivo possibile grazie a una precisa volontà politica. "Se le persone sono al. Pisatoday.it

case popolari a montopoli valdarno il bilancio 2025 e i prossimi passi

© Pisatoday.it - Case popolari a Montopoli Valdarno: il bilancio 2025 e i prossimi passi

Gli scrocconi

Video Gli scrocconi