Case di cura accreditate senza fondi scatta lo stato di agitazione A rischio stipendi e assistenza sanitaria

La sanità privata accreditata della provincia di Caserta si trova in una crisi senza precedenti a causa del mancato pagamento delle mensilità e dell’assenza di interventi risolutivi. La situazione ha portato le segreterie sindacali di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl a proclamare lo stato di agitazione, mettendo a rischio stipendi e servizi sanitari.

La sanità privata accreditata della provincia di Caserta è arrivata a un punto di rottura. Il mancato pagamento della mensilità di ottobre, unito all'assenza di segnali concreti di soluzione, ha spinto le segreterie provinciali di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl a dichiarare lo stato di agitazione di.

Screening del tumore del collo dell’utero: case di cura private entrano nella rete dell’Asp di Palermo - ginecologico entrano ufficialmente nella rete dello screening del tumore della cervice uterina dell’Asp di Palermo. teleoccidente.it

EROI, MONTESPACCATO e VALLE AURELIA, perché i nostri residenti possano davvero sentirsi a casa, a prenderli in cura pensiamo noi Presto altre case della comunità, #staytuned - facebook.com facebook

La Psicologia e gli Psicologi nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate del Lazio (parte 7 di 9)

