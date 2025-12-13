casarini guida i migranti verso la rivolta

Casarini, noto dissidente e ora credente, si schiera contro il fermo dell’Ong Humanity 1, accusata di trattenere migranti innocenti. Con fermezza, annuncia che si opporrà alle misure restrittive, minacciando azioni di fuga per liberare coloro che sono trattenuti. La sua posizione segna un nuovo capitolo nella controversia sulle politiche di gestione dei migranti in mare.

Il dissidente diventato credente sbotta contro il fermo dell’Ong Humanity 1: «Faremo fuggire gli innocenti che tenete prigionieri». A Milano invece spuntano dei manifesti anonimi con un vademecum in più lingue per gli irregolari per evitare che finiscano nei cpr. Da tempo, Luca Casarini preferisce il mare alla terra ferma. Tolta la tuta bianca che lo aveva reso famoso, ha iniziato a indossare il salvagente e a navigare attorno alle coste della Libia alla disperata ricerca di migranti da salvare. Da disobbediente è diventato credente, anche se solo in ciò che gli fa comodo, imbarcando un don Chichì, per dirla con Giovannino Guareschi, come Mattia Ferrari. Laverita.info

Toghe ancora di traverso: dissequestrata la nave Mediterranea di Casarini - Il tribunale di Agrigento sospende il fermo amministrativo per l'imbarcazione che recupera i migranti nel Mediterraneo. msn.com