Casalabate sotto un cielo incombente
Casalabate si presenta sotto un cielo incombente, catturato in uno scatto di Claudio De Marco durante un periodo di piogge incessanti. La fotografia riflette l’atmosfera malinconica e intensa di questi giorni, evidenziando il paesaggio e l’umore che caratterizzano il momento. Un’immagine che coglie l’essenza di un territorio sotto l’effetto di condizioni atmosferiche particolarmente suggestive.
Scatto di Claudio De Marco realizzato nei giorni scorsi, durante il periodo di piogge che sembravano interminabili.
