Casalabate sotto un cielo incombente

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casalabate si presenta sotto un cielo incombente, catturato in uno scatto di Claudio De Marco durante un periodo di piogge incessanti. La fotografia riflette l’atmosfera malinconica e intensa di questi giorni, evidenziando il paesaggio e l’umore che caratterizzano il momento. Un’immagine che coglie l’essenza di un territorio sotto l’effetto di condizioni atmosferiche particolarmente suggestive.

. Scatto di Claudio De Marco realizzato nei giorni scorsi, durante il periodo di piogge che sembravano interminabili.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro. Lecceprima.it

Casalabate, incendio danneggia casa e negozio di ortofrutta: indagini - Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle 6 del mattino CASALABATE - lagazzettadelmezzogiorno.it

casalabate sotto un cielo incombente

© Lecceprima.it - Casalabate sotto un cielo incombente