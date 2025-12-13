Carrarese-Virtus Entella sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Carrarese e Virtus Entella, valida per la sedicesima giornata della Serie B 2025/2026, mette di fronte due squadre in cerca di punti per migliorare la loro posizione in classifica. Un incontro importante per entrambe le compagini, con l’obiettivo di uscire dalla zona retrocessione e risollevare il morale. Ecco le probabili formazioni e dove seguire la partita.

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre in grande difficoltà e desiderose di di raccogliere punti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Carrarese-Virtus Entella si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono al tredicesimo posto, solo una punto sopra gli avversari. La squadra di Calabro è reduce da cinque partite senza nemmeno una vittoria, che risale a due mesi fa. La possibilità di giocare davanti al proprio pubblico potrebbe servire da stimolo per tornare a gioire. Sport.periodicodaily.com Carrarese A caccia del riscatto dopo due ko. Calabro conta anche sulla spinta dei tifosi - "E’ una neopromossa ben organizzata che ha entusiasmo, ma la curva riaperta ci dà energie positive" ... msn.com

QS - Carrarese a caccia dei tre punti ai 'Marmi'. Entella in ansia per la difesa, Tiritiello a rischio - Come scrive Alessandro Salvetti sul Quotidiano Sportivo, "si avvicina la delicata sfida fra Carrarese e Virtus Entella. tuttob.com

