Carrarese-Entella domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 si affrontano Carrarese e Virtus Entella allo Stadio dei Marmi, in occasione della giornata 16 di Serie B. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la loro posizione in classifica e di reagire a un momento difficile della stagione.

La Carrarese ospita la Virtus Entella allo Stadio dei Marmi per la giornata 16 di Serie B con l'obiettivo di reagire a un periodo piuttosto complicato. Si affrontano due squadre che arrivano da una serie di risultati per nulla brillanti e che sperano di invertire al più presto la rotta, anche perché la zona playout

