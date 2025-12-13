Carrarese-Entella domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00, allo Stadio dei Marmi, si affrontano Carrarese e Virtus Entella nella 16ª giornata di Serie B. Un incontro importante per entrambe le squadre, con la Carrarese che cerca di risollevarsi da un momento difficile. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

La Carrarese ospita la Virtus Entella allo Stadio dei Marmi per la giornata 16 di Serie B con l’obiettivo di reagire a un periodo piuttosto complicato. Si affrontano due squadre che arrivano da una serie di risultati per nulla brillanti e che sperano di invertire al più presto la rotta, anche perché la zona playout . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Pronostico Carrarese vs Virtus Entella – 14 Dicembre 2025 - Virtus Entella in programma per il 14 Dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi attirerà grande attenzione nel contesto della ... news-sports.it