Caroline Tronelli ha un nuovo fidanzato della Roma bene dopo Stefano De Martino

Caroline Tronelli ha recentemente iniziato una nuova relazione con un esponente della “Roma bene”, dopo la rottura con Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, la storia tra Tronelli e De Martino sarebbe già conclusa, aprendo un nuovo capitolo sentimentale per la protagonista.

Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino sarebbe (già finita). Il giornalista, infatti, riporta che la ragazza avrebbe cambiato look ma soprattutto avrebbe cambiato fidanzato. Adesso, infatti, il cuore di Caroline batte per un nuovo uomo e la storia con Stefano è solo un vecchio ricordo. Ricordo reso amaro da una fine che pare sia stata piuttosto burrascosa. Caroline Tronelli ha un nuovo fidanzato. Parpiglia scrive nero su bianco: “Nuovo look per Caroline Tronelli, che da bionda diventa mora, ma soprattutto nuovo amore. Metropolitanmagazine.it Stefano De Martino nel dimenticatoio: l'ex Caroline Tronelli supera la "rottura durissima" con un nuovo fidanzato - Tra cambi di look, silenzi pesanti e indiscrezioni insistenti, l’ex di Stefano De Martino sembra aver voltato pagina, lasciandosi alle spalle la storia col conduttore. libero.it

"Rottura durissima tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino": lei adesso ha un nuovo fidanzato. I dettagli - L'ex ballerino di Amici, ormai conduttore affermato, negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per la relazione con la ... today.it

Dopo aver concluso la storia con Caroline Tronelli, il conduttore sembra aver ritrovato l'amore - facebook.com facebook

© Metropolitanmagazine.it - Caroline Tronelli ha un nuovo fidanzato della “Roma bene”, dopo Stefano De Martino

Stefano De Martino è innamorato: chi è Caroline Tronelli?

Video Stefano De Martino è innamorato: chi è Caroline Tronelli? Video Stefano De Martino è innamorato: chi è Caroline Tronelli?