carife la svolta dal governo arrivano nuovi finanziamenti per i risparmiatori esclusi dal fir

Il governo ha accolto e inserito nella legge di bilancio 2026 la proposta dei senatori Pierantonio Zanettin (Forza Italia), Claudio Lotito e Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) che riapre i termini e stanzia risorse per i risparmiatori esclusi dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir). La misura apre la strada dell’indennizzo per i piccoli azionisti e obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel 2015, tra cui Carife. Il Fondo sarà rifinanziato dal primo gennaio, con procedure per l’indennizzo a chi è rimasto fuori pur avendo un diritto sostanziale riconosciuto. Zanettin, primo firmatario, ha espresso grande soddisfazione. Ilrestodelcarlino.it

