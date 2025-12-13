Carife la svolta dal governo Arrivano nuovi finanziamenti per i risparmiatori esclusi dal Fir
Il governo ha deciso di intervenire a sostegno dei risparmiatori esclusi dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir), inserendo nella legge di bilancio 2026 nuovi finanziamenti e riaprendo i termini per le richieste di indennizzo. La misura, proposta dai senatori Zanettin, Lotito e Balboni, rappresenta una svolta significativa per chi è rimasto escluso dalle precedenti modalità di risarcimento.
Il governo ha accolto e inserito nella legge di bilancio 2026 la proposta dei senatori Pierantonio Zanettin (Forza Italia), Claudio Lotito e Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) che riapre i termini e stanzia risorse per i risparmiatori esclusi dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir). La misura apre la strada dell’indennizzo per i piccoli azionisti e obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel 2015, tra cui Carife. Il Fondo sarà rifinanziato dal primo gennaio, con procedure per l’indennizzo a chi è rimasto fuori pur avendo un diritto sostanziale riconosciuto. Zanettin, primo firmatario, ha espresso grande soddisfazione. Ilrestodelcarlino.it
Carife, la svolta dal governo. Arrivano nuovi finanziamenti per i risparmiatori esclusi dal Fir - Inserita nella legge di bilancio la proposta per riaprire i termini per l’indennizzo dei piccoli azionisti. msn.com
Dieci anni fa il crack Carife: "Il governo tolga il segreto dagli atti della Commissione Banche" - Un incubo durato dieci anni con qualche domanda ancora senza risposta. rainews.it
Il video rappresentativo del progetto del nuovo parcheggio sopra la galleria artificiale della stazione di Genova Brignole. Leggi qui l'articolo: https://www.lavocedigenova.it/2025/12/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/porta-pila-parte-la-svolta-per-lare - facebook.com facebook
IIA di Flumeri. Consueta Messa di fine anno. Del Rosso: Terremo fede agli impegni.