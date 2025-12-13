Carife la svolta dal governo Arrivano nuovi finanziamenti per i risparmiatori esclusi dal Fir

Il governo ha deciso di intervenire a sostegno dei risparmiatori esclusi dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir), inserendo nella legge di bilancio 2026 nuovi finanziamenti e riaprendo i termini per le richieste di indennizzo. La misura, proposta dai senatori Zanettin, Lotito e Balboni, rappresenta una svolta significativa per chi è rimasto escluso dalle precedenti modalità di risarcimento.

Il governo ha accolto e inserito nella legge di bilancio 2026 la proposta dei senatori Pierantonio Zanettin (Forza Italia), Claudio Lotito e Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) che riapre i termini e stanzia risorse per i risparmiatori esclusi dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir). La misura apre la strada dell’indennizzo per i piccoli azionisti e obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel 2015, tra cui Carife. Il Fondo sarà rifinanziato dal primo gennaio, con procedure per l’indennizzo a chi è rimasto fuori pur avendo un diritto sostanziale riconosciuto. Zanettin, primo firmatario, ha espresso grande soddisfazione. Ilrestodelcarlino.it

