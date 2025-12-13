Carabinieri a Gibuti per la cerimonia chiusura corsi gendarmi locali

Il 3 dicembre, il Generale Andrea Taurelli Salimbeni ha visitato Gibuti per partecipare alla cerimonia di chiusura di corsi formativi destinati ai gendarmi locali, presso il centro “Cheik Moussa”. L’evento ha visto la premiazione dei migliori allievi e la conclusione di diverse attività didattiche, volte a rafforzare le capacità delle forze di sicurezza locali.

Roma, 13 dic. (askanews) – Il capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Generale Andrea Taurelli Salimbeni, accompagnato dal comandante della MIADIT Somalia 23, colonnello Antonio Dibari, dal colonnello Giuseppe Mazzullo, il 3 dicembre è andato a Gibuti al centro d’Istruzione “Cheik Moussa” per incontrare il comandante della gendarmeria nazionale, colonnello Hassan Aden Zakaria, e partecipare alla premiazione dei gendarmi che si sono distinti in tutte le attività didattiche svolte dai carabinieri della missione addestrativa e alla cerimonia di chiusura dei corsi “Formed Police Unit” (rivolto a 91 militari e sviluppato nell’ambito della dottrina d’impiego delle Nazioni Unite in operazioni di peacekeeping), “Diritti Umani e Tecniche di Polizia per il personale femminile”, “Guida avanzata per motociclisti”, “Incidentistica stradale”, “Falso documentale”, “Rilievi dattiloscopici e “CQB” e un’esercitazione di ordine pubblico. Ildenaro.it

