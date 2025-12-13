Car sharing Enjoy a Bologna | dal noleggio alla ztl cosa cambia Addio sosta gratis
Dal 12 gennaio, le modalità di utilizzo del car sharing Enjoy a Bologna subiranno importanti cambiamenti, con un nuovo sistema basato sugli Enjoy Point come punti di riferimento esclusivi per il noleggio e la riconsegna dei veicoli. Questa riorganizzazione interesserà anche le zone a traffico limitato, modificando le modalità di accesso e sosta dei veicoli del servizio.
Roma, 5 dicembre 2025 – A partire dal 12 gennaio cambieranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli del servizio Enjoy a Bologna: le vetture Enjoy (car sharing di Enilive) avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate che si trovano all’interno delle stazioni di servizio Enilive e in vari aeroporti e stazioni ferroviarie, dove i clienti potranno iniziare e terminare i noleggi. Accesso ztl e parcheggi: cosa cambia dal 21 dicembre. Dal 21 gennaio anche a Bologna, i clienti Enjoy non potranno più avviare e terminare il noleggio in un qualsiasi punto dell’area di copertura. Ilrestodelcarlino.it
Bologna, il car sharing Enjoy cambia: «Stop al free floating, le auto si potranno noleggiare e restituire solo in punti prestabiliti e si pagherà la Ztl» - Anche a Bologna, come in altre città, cambia il servizio car sharing Eni: sotto le Due Torri le nuove regole partiranno dal 21 gennaio ... corrieredibologna.corriere.it
Cambiano le regole di Enjoy: il Car Sharing diventa più complicato - Dal 2026 il car sharing di Enjoy cambia le regole di utilizzo: si potrà prendere soltanto dalla stazione di servizio. fleetmagazine.com
