Capozucca sulla lotta scudetto | Se lo giocano in tre Roma esclusa vi spiego perché 

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, analizza la lotta scudetto, escludendo la Roma dalla corsa e spiegando le sue motivazioni. Nel suo intervento, offre un punto di vista approfondito sulla situazione attuale del campionato, evidenziando le dinamiche e le squadre candidate al titolo.

Inter News 24 L’ex direttore sportivo del Genoa Stefano Capozucca ha parlato della corsa scudetto. A suo dire se la giocheranno in tre, ma la Roma è fuori dalla lotta. Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato della lotta scudetto a TMW. SCUDETTO – «Se la giocheranno Inter, Napoli e Milan. I nerazzurri sono forti, ma il Milan ha un grande allenatore e può essere agevolato dall’assenza delle coppe» ROMA – «Gasperini è un top. Ma non ha la squadra per poter competere per lo Scudetto. Questa Roma non è a sua immagine e somiglianza» QUOTE GENOA INTER – L’Inter è chiamata a riscattare il KO in Champions contro una squadra, il Genoa, rivitalizzata dalla cura De Rossi. Internews24.com

Capozucca: “Scudetto, se la giocheranno Napoli, Inter e Milan. I nerazzurri…” - Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto ... msn.com