Capolavori in musica con Händel le feste diventano gioiose

Riempiamoci il cuore di gioia e speranza, questo è il significato del " Messiah HWV 56 " di Georg Friedrich Händel. Composto per coro, orchestra e voci soliste. su testo di Charles Jennens. Il capolavoro della musica sacra, conosciuto anche dal pubblico meno avvezzo alla musica classica ritorna al Teatro alla Scala lunedì con un’edizione di grande bellezza ed espressività, sul podio a dirigere il Monteverdi Choir & English Baroque Soloists il Maestro Cristophe Rousset fra i migliori barocchisti al mondo. Protagonisti Anna Vieira Leite, soprano; Dame Sarah Connolly mezzosoprano; Andrew Staples tenore; William Thomas basso. Ilgiorno.it

Vieni, è Natale – Il Dono in Musica Una serata speciale per vivere insieme la magia del Natale! Sul palco i Singing Quire, un coro travolgente capace di emozionare con brani musicali, colonne sonore indimenticabili, capolavori pop-rock, canti gospel e - facebook.com facebook