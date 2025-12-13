Capodanno a Napoli lunedi la presentazione del programma | attesa per Elodie e Serena Brancale

Lunedì 15 dicembre alle 12.30 si terrà a Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Capodanno 2025/2026 a Napoli, con attenzione alle esibizioni di Elodie e Serena Brancale e alle iniziative sul Lungomare e in Piazza del Plebiscito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 15 Dicembre alle ore 12.30 , presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si svolgerà la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Capodanno 20252026, con particolare riferimento al grande appuntamento di Piazza del Plebiscito e alle iniziative previste sul Lungomare cittadino. Interverranno: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , l’Assessore al Turismo e al Commercio Teresa Armato e Ferdinando Tozzi , Delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo del Comune di Napoli. Saranno, inoltre, presenti i direttori artistici e gli organizzatori dell’evento, insieme ai protagonisti del programma artistico, tra cui Claudio Cecchetto, Maurizio Luise, Gianni Simeoli, Pino Oliva, i presentatori Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, gli artisti Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e il dj Decibel Bellini . Anteprima24.it Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito - La kermesse inizia lunedì 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli, con il concerto gratuito dedicato a James Senese, il grande sassofonista e cantante napoletano scomparso quest’anno all’età di 80 ... fanpage.it

