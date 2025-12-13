Capodanno a Napoli Elodie e Serena Brancale protagoniste del concertone | anche Cecchetto nell' organizzazione

Il Capodanno a Napoli si prepara a un grande evento con Elodie e Serena Brancale protagoniste del concertone in piazza del Plebiscito, organizzato anche con la collaborazione di Cecchetto. Lunedì 15 dicembre, il Comune svelerà i dettagli delle iniziative previste per festeggiare l’arrivo del 2026, tra musica, spettacoli e momenti di aggregazione lungo il Lungomare e nel centro cittadino.

Lunedì 15 dicembre alle ore 12.30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Comune di Napoli presenterà gli eventi previsti in città per il Capodanno 20252026, con particolare riferimento al grande appuntamento di piazza del Plebiscito e alle iniziative sul Lungomare cittadino. La kermesse inizia lunedì 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli, con il concerto gratuito dedicato a James Senese, il grande sassofonista e cantante napoletano scomparso quest'anno all'età di 80.

Capodanno a Napoli 2026 con concerti, grandi artisti e spettacoli diffusi dal 29 dicembre al 1 gennaio tra piazze e palazzetti.

Capodanno Napoli, festa al Plebiscito con Elodie e Brancale

