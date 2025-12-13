Caparezza sarà il protagonista di una puntata speciale di Playlist Live in onda su RAI2

Sabato 13 dicembre alle 14.00, RAI2 PLAYLIST ospiterà una puntata speciale di Playlist Live dedicata a Caparezza, protagonista dell'evento. Durante il talk condotto da Federica Gentile, l'artista sarà intervistato, mentre omaggi musicali a Lucio Dalla saranno interpretati da Renzo Rubino e Marcello Balestra. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura italiana.

PLAYLIST – Sabato 13 dicembre alle 14.00 Ospite speciale di Playlist live Caparezza, al Talk Federica Gentile omaggia LUCIO DALLA con Renzo Rubino e Marcello Balestra. Caparezza sarà il protagonista di una puntata speciale di Playlist Live, il programma condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda su RAI2 sabato 13 dicembre alle 14.00. Un vero e proprio evento dedicato all'artista che in questo momento, con il suo nuovo album " Orbit Orbit", non solo sta dominando le classifiche ma ha anche generato nel pubblico un'ondata emotiva che non appartiene al mercato dominato dall'algoritmo e dai tormentoni.

Un nuovo appuntamento di Letture da Edición, questa volta nello spazio. Protagonista d’eccezione Caparezza con “Orbit Orbit”, disco-fumetto che unisce le due anime dell’artista – musicale e narrativa – e lo vede nei panni di un cosmonauta in viaggio int - facebook.com facebook

