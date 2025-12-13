Caparezza sarà il protagonista di una puntata speciale di Playlist Live in onda su RAI2

Sabato 13 dicembre alle 14.00, su RAI2 PLAYLIST, Caparezza sarà protagonista di una puntata speciale di Playlist Live. L'artista sarà ospite del Talk Federica Gentile, che omaggerà Lucio Dalla con la partecipazione di Renzo Rubino e Marcello Balestra, offrendo un evento ricco di musica e approfondimenti.

Caparezza sarà il protagonista di una puntata speciale di Playlist Live, il programma condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda su RAI2 sabato 13 dicembre alle 14.00. Un vero e proprio evento dedicato all'artista che in questo momento, con il suo nuovo album " Orbit Orbit", non solo sta dominando le classifiche ma ha anche generato nel pubblico un'ondata emotiva che non appartiene al mercato dominato dall'algoritmo e dai tormentoni.

