Caos traffico per le Luci Avella Psi | Salerno allo sbando cosa fa la Giunta?

Il caos del traffico durante le Luci d'Artista a Salerno continua a suscitare polemiche. Questa volta, a criticare l'operato della Giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli è Rino Avella, consigliere comunale di maggioranza, che esprime durezza e preoccupazione sulla gestione della viabilità, soprattutto nei fine settimana.

