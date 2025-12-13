Caos ad Atreju Renzi litiga con tutti | portato via di peso da Crosetto Cos’è successo

Durante l'evento Atreju di Fratelli d’Italia, il dibattito sull’autonomia regionale è degenerato in un acceso scontro tra partecipanti. La tensione è salita a causa delle provocazioni di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che è stato successivamente allontanato con forza da Crosetto. Un episodio che ha attirato l’attenzione e suscitato molte discussioni.

Il dibattito sull’autonomia regionale tenutosi ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia, si è trasformato in un vero e proprio scontro verbale, catalizzato dalla presenza e dalle provocazioni di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L’ex premier ha condiviso il palco con esponenti di spicco della maggioranza, tra cui i ministri Roberto Calderoli e Maria Elisabetta Casellati, e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. L’atmosfera, inizialmente pensata per un confronto sulle riforme costituzionali, si è rapidamente surriscaldata, culminando in una serie di battibecchi incrociati e in una scenetta finale che ha coinvolto il ministro Guido Crosetto, aggiungendo un tocco di ironia fisica al tumulto politico. Thesocialpost.it

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco - L'ex premier ha partecipato a un dibattito sulle riforme costituzionali con i ministri Calderoli e Casellati. open.online