Canzi in conferenza | Se la mentalità delle ragazze non è quella giusta non farò più turnover

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato la recente vittoria in rimonta contro il Napoli durante la conferenza stampa. Nel corso dell'intervento, ha sottolineato l'importanza di un cambiamento nella mentalità delle ragazze, annunciando potenziali decisioni sul turnover in futuro.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria in rimonta con il Napoli. (inviato a Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta in rimonta con il Napoli. PRIMO TEMPO – « Non abbiamo giocato per come possiamo e sappiamo. A volte pensiamo di poter vincere la partita solo perché ci chiamiamo Juventus. Le avversarie contro di noi fanno sempre quasi la partita della vita. Il gap tecnico si accorcia e questo mi fa molto arrabbiare. Dobbiamo essere molto più brave. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma abbiamo vinto perché la qualità individuale è superiore. Juventusnews24.com

canzi conferenza mentalit224 ragazzeJuventus Women, Canzi: “Possibilità di arrivare tra le prime quattro in UWCL? Possiamo giocarcela allo Stadium” - Decisive la doppietta di Girelli e i gol di Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel. gianlucadimarzio.com

Canzi: «Ci godiamo l’obiettivo ma ora abbiamo appetito. Con lo United allo Stadium spero in una cornice di pubblico degna». Le parole - Le parole Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza ... juventusnews24.com

canzi in conferenza se la mentalit224 delle ragazze non 232 quella giusta non far242 pi249 turnover

© Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Se la mentalità delle ragazze non è quella giusta non farò più turnover»