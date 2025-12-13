Canzi in conferenza | Se la mentalità delle ragazze non è quella giusta non farò più turnover

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato la recente vittoria in rimonta contro il Napoli durante la conferenza stampa. Nel corso dell'intervento, ha sottolineato l'importanza di un cambiamento nella mentalità delle ragazze, annunciando potenziali decisioni sul turnover in futuro.

Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria in rimonta con il Napoli. PRIMO TEMPO – « Non abbiamo giocato per come possiamo e sappiamo. A volte pensiamo di poter vincere la partita solo perché ci chiamiamo Juventus. Le avversarie contro di noi fanno sempre quasi la partita della vita. Il gap tecnico si accorcia e questo mi fa molto arrabbiare. Dobbiamo essere molto più brave. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma abbiamo vinto perché la qualità individuale è superiore.

