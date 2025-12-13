In questo articolo, esploreremo l'emozionante brano

Canto alla luna Vincenzo Calafiore 14 Dicembre 2025 “ prendimi così come sono non per quello che potrei essere tra un paio d’anni. Se mi prendi amami!, amami come so amarti io e sarai la mia luna, quella che guarderò sempre prima di chiudere gli occhi! “ Vincenzo Calafiore Prendimi così come sono non per quello che potrei essere tra un paio d’anni. Se mi prendi amami!, amami come so amarti io e sarai la mia luna, quella che guarderò sempre prima di chiudere gli occhi! Non ti ho amata per gioco, per vanità,perché eri e sei ancora bella. Per averti avrei fatto qualsiasi pazzia, sarei stato capace di tutto, pur di prendermi il tuo destino. Laprimapagina.it

Flora Canto in luna di miele con Enrico Brignano: una diva tra costumi intrecciati e borse di lusso - Dopo quasi dieci anni d'amore Flora Canto e Enrico Brignano sono diventati ufficialmente marito e moglie: la coppia si è sposata il 30 luglio vicino Roma e la sposa ha incantato i presenti con ben due ... fanpage.it

Flora Canto, luna di miele a Ischia: passeggia scalza con il ventaglio ricamato - La moglie di Enrico Brignano ha una vera e propria passione per la moda: gli scatti dei look sui social pubblicati durante la luna di miele riscuotono ogni volta affetto e apprezzamenti. fanpage.it

Della notte è questa l'ora stregata, quando la luna è tonda e lucente, e brillano, brillano le stelle, quasi ascoltando con occhi di fuoco. Ascoltano? Sì, ascoltano un canto e un incanto ....... John Keats - L'Ora stregata (incipit) - facebook.com facebook