Cantiere Ex Sant’Agostino prosegue lo smontaggio del ponteggio
Il cantiere dell’ex Sant’Agostino a Modena prosegue con lo smontaggio del ponteggio, segnando un passo avanti nel progetto di recupero di questo storico sito. L’intervento rappresenta un'importante iniziativa di rigenerazione urbana e culturale, volto a restituire valore e funzionalità a uno dei luoghi più significativi della città.
