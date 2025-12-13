Cantiere Ex Sant’Agostino prosegue lo smontaggio del ponteggio

Il cantiere dell’ex Sant’Agostino a Modena prosegue con lo smontaggio del ponteggio, segnando un passo avanti nel progetto di recupero di questo storico sito. L’intervento rappresenta un'importante iniziativa di rigenerazione urbana e culturale, volto a restituire valore e funzionalità a uno dei luoghi più significativi della città.

Prosegue il recupero dell’ex SantAgostino, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana e culturale attualmente in corso a Modena. Dopo la rimozione del telo di facciata nella scorsa primavera e le prime operazioni di smontaggio portate avanti nei mesi estivi, una nuova porzione dello. Modenatoday.it

