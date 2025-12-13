Cantata di Natale a Casapesenna | musica giovani voci e tradizione

A Casapesenna, la magia del Natale si manifesta attraverso una cantata speciale, dove giovani voci si uniscono in un'armoniosa celebrazione delle tradizioni natalizie. L’evento promette di coinvolgere il pubblico con musica e talento, creando un’atmosfera unica di festa e convivialità.

La magia del Natale arriva a Casapesenna con un evento che unisce tradizione, giovani talenti e bellezza musicale. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19:00, la Chiesa di Santa Croce (Via Agostino Petrillo) ospiterà la Cantata di Natale, un concerto inserito nella rassegna culturale “La musica. Casertanews.it

