Cantantibus Organis | torna la rassegna che apre la strada al Natale

A Barberino di Mugello torna la XV Rassegna Cantantibus Organis – Inverno 2025, un evento natalizio che celebra la musica sacra e la spiritualità nella suggestiva Pieve di San Silvestro, offrendo un’occasione unica di ascolto e riflessione durante il periodo delle festività.

Barberino di Mugello (Firenze), 13 dicembre 2025 – A Barberino di Mugello torna uno degli appuntamenti più suggestivi del periodo natalizio, la XV Rassegna Cantantibus Organis – Inverno 2025, un evento che intreccia storia, spiritualità e musica sacra nell’emozionante cornice della Pieve di San Silvestro. Il concerto, dedicato alla memoria di Ada Cullino Marcori, è promosso dalla Fondazione che porta il suo nome e sostenuto dal Comune di Barberino e dalla Regione Toscana con lo scopo di riaffermare un legame profondo tra la comunità e la tradizione musicale come patrimonio condiviso. Quella di domenica, dunque, sarà una serata articolata in due momenti. Lanazione.it

