Cantamare - Spettacolo per bambini a Cascina

Cantamare è uno spettacolo poetico e immersivo dedicato alle famiglie con bambini dai 1 ai 5 anni. Ideato e interpretato da Alice Casarosa e Irene Rametta, con la consulenza artistica di Silvano Antonelli, offre un’esperienza coinvolgente che unisce musica, poesia e fantasia, creando un momento speciale per le giovani generazioni.

Un appuntamento poetico e immersivo dedicato alle famiglie con bambini e bambine da 1 a 5 anni: CantaMare, concerto-spettacolo ideato e interpretato da Alice Casarosa e Irene Rametta, con la consulenza artistica di Silvano Antonelli.Pensato per i più piccoli e per la loro naturale curiosità. Pisatoday.it Cascina Doppio spettacolo - Questa sera alle 21, La Città del Teatro di Cascina propone una serata speciale con "Sillabe di Traviata", con ... lanazione.it Sabato 8 e domenica 9 febbraio, in Cascina Cuccagna a Milano: spettacoli, giochi e appuntamenti per tutti - Sabato 8 febbraio è una giornata da non perdere tra gioco, creatività e cultura, al primo piano di Cascina Cuccagna. ilgiorno.it A San Gimignano abbiamo acceso ieri sera la magia del Natale. Con un coinvolgente ed emozionante spettacolo di danza abbiamo acceso le luminarie e dato il via ad ???????????? ??'??????????????-???????????? ?????? ???? ?????????? ????????, il progetto culturale di pr - facebook.com facebook © Pisatoday.it - Cantamare - Spettacolo per bambini a Cascina