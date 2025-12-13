Cancro causato dal talco | Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni

La Corte Suprema di Los Angeles ha condannato Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari a due donne, riconoscendo che il loro cancro ovarico è stato causato dall'uso del talco prodotto dall'azienda. La decisione si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi associati a questo prodotto.

