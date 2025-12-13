campobasso perugia 1 0 grifo ancora ko

Il Perugia incassa un'altra sconfitta, questa volta sul campo del Campobasso, con un risultato di 1-0. La squadra umbra continua a vivere un momento difficile in campionato, mostrando una prestazione deludente e aggravando la propria posizione in classifica. La partita evidenzia le criticità che i biancorossi devono affrontare per risalire e migliorare i propri risultati.

Campobasso, 13 dicembre 2025 – Sempre più pesante la situazione di classifica del Perugia che perde a Campobasso dopo una gara deludente, giocata male dagli umbri. A decidere la sfida è stato un gol di Bifulco, al 24esimo del primo tempo, che approfitta di un rimpallo e insacca mentre la difesa del Perugia è imbambolata. Il tabellino Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Papini (40’st Armini)), Lancini, Celesia; Pierno (27’st Cristallo), Brunet, Gargiulo, Gala (27’st Di Livio), Martina; Bifulco (40’s’ Serra), Padula (40’st Magnaghi). All. Zauri Perugia (4-3-2-1): Gemello; Tozzuolo (45’st Matos), Riccardi, Angella, Giraudo; Giunti, Torrasi (1’st Bartolomei, 27’st Giardino)), Megelaitis; Tumbarello (1’st Bacchin), Manzari; Montevago. Sport.quotidiano.net

Campobasso-Perugia 1-0: i rossoblù conquistano tre punti con Bifulco - Perugia di Sabato 13 dicembre 2025: al "Molinari" decisiva una rete di Bifulco al 24' di gioco ... calciomagazine.net

Diretta/ Campobasso Perugia (risultato finale 1-0): Bifulco vale i tre punti (Serie C, oggi 13 dicembre 2025) - Diretta Campobasso Perugia streaming video tv, oggi sabato 13 dicembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net