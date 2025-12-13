Campionato nazionale Fgi | bottino di 18 medaglie per la Relevè ritmica Brindisi

L'Asd Relevè Ritmica Brindisi si è distinta nel Campionato nazionale Fgi – Ginnastica in Festa Winter Edition a Rimini, conquistando un totale di 18 medaglie nelle tre giornate di gara. Un risultato che testimonia l'eccellenza e l'impegno della squadra brindisina in questa importante competizione nazionale.

BRINDISI - Tre giornate intense e ricche di soddisfazioni per l'Asd Relevè Ritmica Brindisi, che è stata protagonista alla fase nazionale del Campionato Fgi – Ginnastica in Festa Winter Edition, svoltosi a Rimini dal 5 all’8 dicembre. Le ventidue ginnaste in pedana, accompagnate dallo staff. Brindisireport.it

