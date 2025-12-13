Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi | orari 13 dicembre tv streaming big azzurri in gara

Oggi, 13 dicembre, si conclude la quarta e ultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025 allo Stadio del Nuoto di Riccione. Gli atleti azzurri si sfidano nelle gare finali, mentre gli appassionati possono seguire gli eventi in diretta TV e streaming, vivendo l'ultima emozionante giornata di questa competizione nazionale.

Oggi, sabato 13 dicembre, ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei campionati italiani di nuoto in vasca corta invernali. Nella piscina da 25 metri romagnola saranno emessi gli ultimi verdetti di quest’annata e gli spunti di interesse non mancheranno. Nei 200 farfalla donne Paola Borrelli, dopo la sua prima esperienza in Nazionale maggiore a Lublino, mette nel mirino il titolo nazionale di una delle specialità più impegnative del programma. Discorso molto diverso per Lisa Angiolini e Arianna Castiglioni che, salvo sorprese, si contenderanno la vittoria nei 50 rana. Oasport.it

