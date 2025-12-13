Campionati esteri L’Arsenal cerca la fuga Xabi Alonso ultima chance

Un weekend di partite decisive nel calcio internazionale, con l’Arsenal che punta a consolidare la leadership e il Manchester City che, rafforzato dal successo al Bernabeu, si avvicina in Premier League. Nel frattempo, Xabi Alonso affronta una possibile ultima occasione per cambiare rotta, mentre l’Arsenal festeggia la sesta vittoria consecutiva in Champions League dopo il successo contro l’Aston Villa.

Un weekend di sfide chiave nel calcio internazionale. Premier League. Il successo al Bernabeu dà morale al Manchester City che si lancia all’inseguimento dell’ Arsenal, che ha archiviato il tonfo con l’Aston Villa col sesto successo di fila in Champions. Ma il +2 in classifica rischia di allargarsi perché il City ha l’insidiosa sfida in casa del Crystal Palace domani alle 15, mentre stasera alle 21 l’Arsenal riceve i Wolves ultimi con appena 2 punti. Più significativo sarà l’esame del Liverpool, nono e alle prese col caso Salah. La vittoria a San Siro ha sistemato la Champions, ora serve uno scatto in Premier ricevendo oggi alle 16 il Brighton. Sport.quotidiano.net

