Campi da calcio di Marzaglia via ai lavori per la nuova tribuna

Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova tribuna coperta al campo sportivo Magotti di Marzaglia, in via dell’Aratro a Modena. L’intervento mira a migliorare le strutture e offrire ai tifosi un’esperienza più confortevole durante le gare. L’installazione della nuova tribuna rappresenta un’importante novità per il centro sportivo della zona.

Sono stati avviati i lavori di realizzazione di una nuova tribuna coperta al campo sportivo Magotti di Marzaglia, in via dell’Aratro a Modena. L’infrastruttura servirà entrambi i terreni di gioco dell'impianto, con una capienza fino a 480 spettatori, e rappresenta un aumento della dotazione. Modenatoday.it

