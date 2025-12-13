Campi da calcio di Marzaglia via ai lavori per la nuova tribuna
Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova tribuna coperta al campo sportivo Magotti di Marzaglia, in via dell’Aratro a Modena. L’intervento mira a migliorare le strutture e offrire ai tifosi un’esperienza più confortevole durante le gare. L’installazione della nuova tribuna rappresenta un’importante novità per il centro sportivo della zona.
Sono stati avviati i lavori di realizzazione di una nuova tribuna coperta al campo sportivo Magotti di Marzaglia, in via dell’Aratro a Modena. L’infrastruttura servirà entrambi i terreni di gioco dell'impianto, con una capienza fino a 480 spettatori, e rappresenta un aumento della dotazione. Modenatoday.it
Ancora un fine settimana di calcio in giro per i campi, ancora a tifare i colori bianco azzurri. Siamo agli sgoccioli del campionato light del CSI per la nostra scuola calcio dove spicca il derby casalingo tra Esordienti di sabato 13 ore 17.00. Per il nostro settore gio - facebook.com facebook
Marzaglia, maxi rissa tra trenta persone
Video Marzaglia, maxi rissa tra trenta persone