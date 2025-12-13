Campi Bisenzio il giallo del cadavere trovato in una cassapanca In casa la madre denutrita e due fratelli

A Campi Bisenzio, è stato rinvenuto un cadavere all’interno di una cassapanca, dopo una segnalazione dei vicini. La scoperta ha portato all’intervento dei vigili urbani, che hanno trovato anche una madre denutrita e due fratelli in condizioni precarie. La vicenda solleva numerosi interrogativi sul contesto familiare e le cause della tragedia.

Il corpo è stato scoperto dai vigili urbani dopo una segnalazione dei vicini di casa allertati dal forte odore. Xml2.corriere.it Il cadavere nel baule, la madre denutrita: orrore in casa, choc nella frazione. Indagini della procura - I vigili urbani avevano già fatto un primo intervento nei giorni scorsi in seguito a una segnalazione. lanazione.it

Campi Bisenzio, il giallo del cadavere trovato in una cassapanca: in casa la madre denutrita e i due fratelli - Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di ... corrierefiorentino.corriere.it

