Campi Bisenzio | cadavere ormai scheletro chiuso da due anni in un baule Giallo da film horror a Sant’Angelo a Lecore

A Campi Bisenzio, un cadavere rinvenuto ormai scheletro, rimasto chiuso in un baule per due anni, svela un inquietante mistero. L’indagine in corso a Sant’Angelo a Lecore sta facendo luce su un caso che ricorda un horror, con dettagli raccapriccianti e un quadro investigativo ancora tutto da chiarire.

I primi risultati delle indagini mostrano uno scenario raccapricciante: il cadavere dell'uomo trovato morto in casa, a Campi Bisenzio, sarebbe stato chiuso in un baule da due anni. Ormai ridotto a scheletro. Nascosto in una casa della piana di Firenze, a Sant'Angelo a Lecore, in cui vivevano una donna anziana e denutrita e due adulti L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Firenze, macabra scoperta: cadavere nascosto in un baule, in casa anche la madre denutrita - Una scoperta macabra ha scosso la tranquilla frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. lagazzettadelmezzogiorno.it

