Campi Bisenzio | 32enne trovato morto in casa il corpo nascosto in una cassapanca

A Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, un uomo di 32 anni è stato trovato morto all’interno di una cassapanca nella sua abitazione. L’episodio, avvenuto il 13 dicembre 2025, ha suscitato grande shock nella comunità locale. La scoperta ha avviato le indagini delle autorità per chiarire le cause del decesso.

