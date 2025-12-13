A Camisano, un uomo con precedenti ha subito l’applicazione del braccialetto elettronico dopo aver aggredito la moglie e i figli per anni. Venerdì mattina, i Carabinieri hanno adottato misure cautelari per proteggere la famiglia, allontanando l’uomo dalla casa e imponendo il divieto di avvicinamento.

Camisano, 13 dicembre 2025 – Botte alla moglie e ai figli per anni. Venerdì mattina i Carabinieri della Stazione di Camisano hanno fatto scattare la misura cautelare dell’ allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo con precedenti. La denuncia. Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale di Cremona per tutelare la moglie convivente e i figli che, da molti anni, subivano maltrattamenti. La misura cautelare è stata emessa a seguito dell’attività di indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Camisano che alcuni giorni fa avevano raccolto la denuncia della donna, residente in un paese sotto la loro competenza, vittima per anni di minacce e le violenze fisiche e psicologiche da parte dell’uomo che spesso abusava di alcol e droghe. Ilgiorno.it

Camisano, botte a moglie e figli: scatta il braccialetto elettronico - Dopo anni di violenze e sopraffazioni, la donna si è decisa a denunciare il marito che è stato allontanato dal nucleo familiare con divieto di avvicinamento ... ilgiorno.it