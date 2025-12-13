Cambogia-Thailandia scontri continuano

Le tensioni tra Cambogia e Thailandia si intensificano, con accuse di bombardamenti reciproci. Nonostante un'apparente tregua annunciata dal presidente Trump, la Cambogia denuncia nuovi attacchi aerei thailandesi, che coinvolgerebbero diversi obiettivi. La situazione rimane critica, alimentando preoccupazioni per un'escalation del conflitto nella regione.

7.44 La Cambogia accusa la Thailandia di continuare a sganciare bombe sul suo territorio, ore dopo una telefonata tra il presidente Usa e il premier thailandese e l'annuncio di Trump sul raggiungimento di una tregua, La Difesa cambogiana scrive su X che l'esercito thailandese ha sganciato da due aerei F-16 sette bombe su diversi obiettivi. "Gli aerei thailandesi non hanno ancora smesso di bombardare". Bangkok annuncia: combattimenti finché non ci saranno più minacce da Cambogia. Servizitelevideo.rai.it Gli scontri tra Thailandia e Cambogia sono ripresi (purtroppo), con buona pace di Trump - La nuova esplosione di violenze, con oltre mezzo milione di sfollati e accuse incrociate tra i due eserciti, mostra ... wired.it

La guerra tra Cambogia e Thailandia è tornata prepotentemente: scontri, raid e accuse incrociate - Riprendono i combattimenti tra Cambogia e Tailandia: raid, bombardamenti e migliaia di sfollati lungo il confine ... panorama.it

La Cambogia accusa la Thailandia: 'Continua a bombardare anche dopo la tregua' #ANSA - facebook.com facebook

La Cambogia accusa la Thailandia: 'Continua a bombardare anche dopo la tregua' #ANSA x.com

Thailandia attacca Cambogia, dopo scontri al confine: riprende guerra, migliaia di civili evacuate

Video Thailandia attacca Cambogia, dopo scontri al confine: riprende guerra, migliaia di civili evacuate Video Thailandia attacca Cambogia, dopo scontri al confine: riprende guerra, migliaia di civili evacuate