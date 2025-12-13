Cambio al vertice della questura di Como | da Monza arriva Ferri

Cambio al vertice della questura di Como: Marco Ferri è stato nominato nuovo questore, proveniente da Monza. La sua nomina segna un importante aggiornamento nella guida della polizia locale, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la gestione delle attività sul territorio comasco.

Il questore di Como, Marco Calì, è stato nominato direttore dello Sco (Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato). Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: "Esprimo un sentito e profondo ringraziamento al questore di Como. Quicomo.it

Cambio al vertice della Questura di Como: Marco Calì lascia e diventa direttore dello Sco. Da Monza arriva Fabrizio Ferri - Dopo due anni in riva al Lario, un nuovo prestigioso incarico per Calì al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ... msn.com

Rivoluzione ai vertici delle Questure sull'asse Monza-Como: i nomi protagonisti del cambio - Avvicendamento ai vertici tra Monza e Como: Cuciti arriva in Brianza, Ferri si trasferisce sul Lario mentre Calì viene promosso alla guida dello Sco ... monza-news.it