cambia il questore a monza in arrivo giovanni cuciti

A Monza e Brianza si prepara un cambio al vertice della questura: dall’11 gennaio 2026, Giovanni Cuciti prenderà il posto di Filippo Ferri, arrivato a giugno. Il nuovo questore porta con sé un’esperienza significativa nel settore, pronto a guidare le forze dell’ordine nella provincia in un periodo di transizione e continuità.

