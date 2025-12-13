Cambia il questore a Monza in arrivo Giovanni Cuciti
A Monza e Brianza si prepara un cambio al vertice della questura: dall’11 gennaio 2026, Giovanni Cuciti prenderà il posto di Filippo Ferri, arrivato a giugno. Il nuovo questore porta con sé un’esperienza significativa nel settore, pronto a guidare le forze dell’ordine nella provincia in un periodo di transizione e continuità.
Nuovo questore in arrivo per la provincia di Monza e Brianza. Dall'11 gennaio 2026 infatti, Giovanni Cuciti sostituirà Filippo Ferri, arrivato in Brianza soltanto pochi mesi fa, a giugno. Dirigente del compartimento Polfer Lombardia di Milano, Cuciti vanta un brillante.
