calendario del leopardi dedicato alle serie tv

Il calendario 2026 del Leopardi di Aulla celebra le serie TV più iconiche, offrendo un'interessante fusione tra cultura e intrattenimento. Frutto del lavoro degli studenti del liceo classico Leopardi, questo calendario unisce passione televisiva e creatività, rendendolo un oggetto originale e utile per gli appassionati di serie e di arte.

Le serie televisive più famose, tutte in un calendario. E’ fresco di stampa il calendario 2026 realizzato dagli studenti del liceo classico Leopardi di Aulla. Un progetto che ha origini lontane e che va avanti da dopo l’alluvione del 2011. Dopo due anni di tema storico, con scatti e commenti per conoscere meglio il territorio, ora tocca alle serie tv. Negli scatti le serie che hanno fatto la storia da ‘Happy days’ a ‘Una mamma per amica’, fino a ‘Wednesday’ e ‘Grey’s anatomy’. Per questo scatto, in particolare, gli studenti sono stati ospiti della Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla, che li ha accolti e ha messo a disposizione l’occorrente. Lanazione.it

