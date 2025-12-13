Calciomercato Milan sogno Zirkzee Ma sarà difficile vederlo in rossonero per questi motivi

Il Milan punta a rafforzarsi nel reparto offensivo con l'acquisto di Joshua Zirkzee, giovane talento olandese attualmente in forza al Manchester United. Tuttavia, l'operazione potrebbe presentare diverse difficoltà, rendendo il sogno di vedere Zirkzee in rossonero un obiettivo complesso da realizzare durante il calciomercato invernale.

Joshua Zirkzee, olandese classe 2001 di proprietà del Manchester United, è l'attaccante che il Milan vorrebbe provare a prendere nel calciomercato invernale. La strada verso l'ex Parma e Bologna, però, è tutt'altro che facile. La situazione. Pianetamilan.it

