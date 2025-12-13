Calciomercato Milan sogno Zirkzee Ma sarà difficile vederlo in rossonero per questi motivi

Il Milan punta a rafforzarsi nel reparto offensivo con l'acquisto di Joshua Zirkzee, giovane talento olandese attualmente in forza al Manchester United. Tuttavia, l'operazione potrebbe presentare diverse difficoltà, rendendo il sogno di vedere Zirkzee in rossonero un obiettivo complesso da realizzare durante il calciomercato invernale.

Il Manchester United chiede l'obbligo di riscatto per Joshua, più facile arrivare al tedesco. Altri nomi sono Icardi e Pellegrino - Il Manchester United chiede l'obbligo di riscatto per Joshua, più facile arrivare al tedesco. msn.com