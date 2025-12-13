Calciomercato Juve Manna prova a sfidare Comolli | nel mirino c’è quel centrocampista valutato 35 milioni di euro Nuovo duello in vista

Nel calciomercato della Juventus, si intensificano le anticipazioni su un duello con il Napoli per un centrocampista valutato 35 milioni di euro. Manna sfida Comolli, mentre i partenopei entrano a sorpresa nella corsa all’obiettivo bianconero. La sfida si gioca anche sulla strategia economica per superare le difficoltà e assicurarsi il giocatore desiderato.

Calciomercato Juve, l'inserimento a sorpresa dei partenopei nella corsa all'obiettivo bianconero e la strategia per superare l'ostacolo economico. L'obiettivo numero uno per la mediana rischia di trasformarsi nel pomo della discordia di un acceso derby d'Italia in versione mercantile. Davide Frattesi, da tempo nei radar della dirigenza bianconera per la sessione invernale, non è più una pista solitaria. Come rilanciato dalle colonne de Il Mattino, il Napoli ha deciso di irrompere sulla scena con prepotenza, trasformando la corsa al centrocampista in un duello. I partenopei, pur consapevoli delle difficoltà economiche dell'affare, sembrano intenzionati a mettere concretamente "i bastoni tra le ruote" alla Vecchia Signora, complicando i piani di rafforzamento per gennaio.

Miretti-Napoli, Manna lo voleva a tutti i costi. La Juve prima ha tentennato, poi ha alzato il prezzo - Napoli è stato quello di Fabio Miretti, un profilo che ha alimentato discussioni e strategie di mercato, come sottolinea Tuttosport. tuttonapoli.net

