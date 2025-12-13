Calciomercato Juve | intreccio Frattesi Thuram con l’Inter? Rivelazione di Moretto sui movimenti a centrocampo dei bianconeri… Cosa succede

Sul calciomercato della Juventus si intrecciano i nomi di Frattesi e Thuram, con l’Inter coinvolta nelle trattative. Rivelazioni di Moretto svelano i movimenti a centrocampo dei bianconeri e le possibili strategie per rinforzare la rosa. I dettagli sulle trattative e le dinamiche tra le principali contendenti sono al centro dell’attenzione in questa fase di mercato.

Calciomercato Juve, i bianconeri seguono con attenzione Davide Frattesi in uscita dall’Inter. L’Inter valuta il centrocampista e ha messo nel mirino Khéphren Thuram. Il mercato di gennaio potrebbe riservare un clamoroso incrocio sull’asse Torino-Milano con al centro Davide Frattesi. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista italiano potrebbe lasciare l’ Inter nella prossima sessione di trasferimenti, e la Juventus è pronta a monitorare attentamente la situazione. I bianconeri, da sempre estimatori di Frattesi e già protagonisti di un lungo inseguimento in passato, sono molto attenti agli sviluppi in casa nerazzurra, pronti a inserirsi qualora si concretizzasse la possibilità di un addio. Juventusnews24.com

